اتحاد الكرة: الأهلي مهدد بالحرمان من القيد 3 فترات

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مستجدات جديدة في أزمة مستحقات نادي هدرسفيلد الإنجليزي لدى النادي الأهلي على خلفية الغرامة الموقعة على الأحمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والبالغة 150 ألف جنيه استرليني، أي ما يساوي 7 ملايين جنيه. وأضاف المصدر في تصريحات للوطن سبورت :"لا بديل أمام النادي الأهلي سوى سداد الغرامة الموقعة من الفيفا لصالح هدرسفيلد الإنجليزي، والنادي الأحمر أمامه مهلة للسداد وتسوية الأوضاع".

وتابع المصدر :"في حالة عدم سداد المستحقات وقدرها 150 ألف جنيه استرليني، بالإضافة لـ 20 ألف استرليني غرامة تأخير، خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم وعدم الاستئناف خلال 21 يوماً، سيتم إيقاف القيد للنادي الأهلي، 3 فترات متتالية".