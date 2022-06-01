وزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بديوان عام الوزارة، محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، وذلك بهدف بحث سُبل التعاون المشترك في مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات ومبادرات الشمول والتثقيف المالي، من خلال بلورة برتوكول تعاون بين البنك والوزارة.

بروتوكول تعاون مرتقب بين بنك QNB الأهلي ووزارة الشباب والرياضة

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنَّ الدور المجتمعي الذي يقدمه بنك QNB الأهلي، دورا هاما للغاية من خلال دعم الرياضة والرياضيين المصريين، ما يؤكد مساهمة البنك في المسؤولية المجتمعية.

«بدير»: فخور بتعزيز التعاون بين بنك QNB الأهلي ووزارة الشباب والرياضة

وفي السياق ذاته، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إنَّ تعزيز التعاون بين مصرفه ووزارة الشباب والرياضة في كافة المجالات والمبادرات الشبابية يفتح آفاق جديدة للتعاون الرياضي، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم الشباب وتأهيلهم رياضيا في كافة الألعاب.

نستهدف الفئة العمرية من الشباب المصري بمنتجات مصرفية تناسب احتياجاتهم

وأضاف «بدير»، أنَّ اهتمام «QNB الأهلي» بدعم الشباب المصري وتنمية مهاراتهم الإبداعية وتوجيه طاقاتهم بشكل إيجابي هدف رئيسي لمصرفه، بجانب العمل على دمجهم في المنظومة المصرفية، وطرح عدد من الخدمات الجديدة المتطورة التي تناسب تطلعاتهم الحالية والمستقبلية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.

يشار إلى أنَّ بنك QNB الأهلي يولي اهتماما كبيرا بالفئة العمرية من الشباب في مصر، وذلك من خلال طرح منتجات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم، إضافة إلى تمكينهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا بكافة أشكال الدعم المطلوبة، وذلك لاعتبار أنَّ الشباب هم الركيزة الأولى والأساسية لبناء المجتمعات، فهم أبناء الحاضر وقادة المستقبل.