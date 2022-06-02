البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات 2%.. والعائد يصرف شهريا

أعلن البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، عن رفع أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 1 إلى 2%، تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الـ 19 من مايو الماضي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

تعرف على عوائد شهادات البنك الأهلي بعد رفع أسعار الفائدة

وتعد الأوعية الادخارية من البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في السوق المصرية، الأكثر تميزا بعوائد تفضيلية خاصة شهادات الادخار وشهادات الاستثمار التي سنستعرض سعر الفائدة الجديد عليها بعد إجراء تعديلات اليوم.

أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري رفع عوائد الشهادات الخماسية الثابتة، والتي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، لتصل أسعار الفائدة إلى 12.25% عند صرف العائد شهريا، وذلك بدلا 10.25%، أي بزيادة 2%.

زيادة عوائد شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

كما تم زيادة عوائد شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري بنسبة 1.5% لتصل إلى 7.5% عند الصرف شهريا، وذلك للشهادات بعائد ثابت من المجموعة «ب»، بأجل عام واحد فقط، فيما وصل العائد إلى 8% لشهادات نفس الفئة بآجل عامين ويصرف كل 3 أشهر، و10% لآجل 3 سنوات ويصرف كذلك كل 3 أشهر.

البنك الأهلي يوقف إصدار شهادات الـ 18%

وكان البنك الأهلي، أعلن إيقاف إصدار شهادات الـ 18%، مع رفعه سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ليصل العائد منها إلى 14% بدلا من 11%، ما يعني الزيادة 3% دفعة واحدة.

وتتجه أغلب البنوك المحلية والعاملة في السوق المصرفية المصرية إلى جذب عملاء جدد وزيادة قاعدة عملائها من خلال إصدار منتجات مصرفية بعوائد تفضيلية ومميزة، وكذلك رفع الفائدة على الأوعية الادخارية.