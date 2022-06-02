روسيا تهدد صناعة السيارات وتضع قيودا على «الرقائق الإلكترونية»

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل قبل قليل، بإعلان الحكومة الروسية، اليوم، فرض قيود وضوابط على تصدير الغازات التي تدخل في إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وأضافت الحكومة الروسية في بيان صحفي قبل قليل، أنّ عمليات تنفيذ التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع والمنتجات، ستكون بقرار مباشر من الحكومة الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وجاء قرار الحكومة الروسية اليوم، بعد قرار تايوان بحظر تصدير الرقائق إلى روسيا وبيلاروس، التي يزيد ترددها عن 25 ميغاهرتز، ضمن سلسلة العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها الرابع حتى الآن.

الرقائق الإلكترونية وصناعة السيارات

وتأتي أهمية الرقائق الإلكترونية في أنّها تدخل في صناعة العديد من الصناعات، أهمها: السيارات والهواتف الذكية والغسالات، والمعروفة أيضا باسم «أشباه الموصلات»، وتحتاج صناعة الرقاقات الإلكترونية إلى بعض المكونات اللازمة اللي تدخل في التصنيع، ومنها الغازات التي تصدرها روسيا.