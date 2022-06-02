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السجن سنة للمتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة وسكين» في الشرابية

كتب:

بسمة عبدالستار وكريم عثمان
01:15 م | الخميس 02 يونيو 2022
المتهم بالاعتداء على زوجته بشومة وسكين في الشرابية

المتهم بالاعتداء على زوجته بشومة وسكين في الشرابية

قضت محكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بـ«شومة وسكين» في الشرابية، بالسجن لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

قضية المتهم بضرب زوجته بشومة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «وليد. س. أ»، في 13 مايو الماضى، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، ضرب زوجته «ماري. م»، عمدا محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، مستخدما عصا خشبية «شومة، وسكين»، وهو ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها واشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم استخدم سكينا، وعصا خشبية شومة، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم بالتعدي على زوجته في منطقة الشرابية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له اتهاما بالتعدي بالضرب على زوجته وإحداث إصاباتها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وعصا خشبية «شومة».

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