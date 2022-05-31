سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو حيث اختلفت الأسعار بين بنك لآخر، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات النقدية أمام الجنيه المصري وأبرزها الريال السعودي خاصة مع اقتراب موسم الحج.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء 31 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيغ، كما سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وسجلت العملة السعودية في في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، بنحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك وفق تحديث البنك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.91 جنيه للشراء وسجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.36 جنيه للشراء و60.87 جنيه للبيع، كما سجل سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي لنحو 60.87 جنيه للبيع مقابل 58.33جنيه للشراء.