سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30-5-2022 في البنوك المصرية

حدّثت البنوك المصرية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، قيمة بيع وشراء أسعار العملات كافة، وبينها سعر الريال السعودي اليوم، والذي تزداد عمليات البحث يوميا بشأنه عبر المحرك العالمي «جوجل»، لقرب موسم الحج، وارتفاع الطلب على عملة الرياض.

اليوم الإثنين الموافق 30 مايو، يستعرض موقع «الوطن» الذي ينشر مجموعة الأخبار الخدمية الاقتصادية على مدار اليوم، سعر الريال السعودي في بداية التعاملات بالبنوك الحكومية والخاصة، وفق المواقع الرسمية على الإنترنت لتلك البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنوك صباح اليوم.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.92 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك وفق بداية تعاملات اليوم، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر، بنحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجلت العملة السعودية سعر نحو 4.97 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أما عن عملة أبوظبي، فسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري قيمة تراوحت بين 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.