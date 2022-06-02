تعرف على المدة المقررة لوقف ضريبة الأطيان الزراعية في القانون الجديد 

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

تخفيف الأعباء الضريبية على المزارعين

يهدف مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنوات المقبلة.

أسباب إيقاف العمل بضريبة الأطيان

وأكد التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة، أن المشرع أصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الإيقاف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان لمدة عامين أخرين.

أستمرار مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه نظرا لأن مدة الوقف أوشكت على الانتهاء، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

المدة المقررة لوقف ضريبة الأطيان

وانتهت اللجنة إلى صياغة مشروع القانون على النحو التالي: «تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة».