«واحد قريبي معرفوش».. إفيه سمير صبري تحول لواقع بعد وفاته بسبب الميراث

«واحد صاحبي متعرفوش»، إفيه شهير للفنان الراحل سمير صبري في فيلم «البحث عن فضيحة» تحول بعد سنوات إلى وضع حقيقي عقب أيام من وفاة الفنان الشهير، إذ تقدم عدد كبير من الأشخاص المجهولين لاستخراج شهادة وفاة له طمعًا في الحصول على ميراثه على أنهم أقاربه، خاصة أنه لم يظهر له أبناء حتى الآن، ليتحول الإفيه إلى «واحد قريبي معرفوش».

إدعاءات قرابة بـ سمير صبري

بعد أيام من وفاة سمير صبري، في 20 مايو الماضي، توجه عدد من الأشخاص إلى مكتب الصحة بالمنيرة لاستخراج شهادات وفاة للفنان الراحل، بحسب ما ذكرته عدلية دياب محمد، المنسق العام بمكتب صحة ثالث المنيرة بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ومنهم من عرض رشاوى باهظة على الموظفين لتسهيل استخراج الأوراق الرسمية.

وزعم البعض وجود صلة قرابة بينهم وبين سمير صبري، على الرغم من عدم وجود مستندات تثبت ادعاءهم، بحسب «دياب»، فضلًا عن محاولة أحد الأشخاص استغلال الشبه بينه وبين الفنان الراحل في استخراج شهادة وفاته مدعيًا أنه ابن عمه، إلا أنه لم يُقدم ما يثبت ذلك، وبذلك لا يحق لأحد الحصول على تلك الشهادة سوى الأقارب من الدرجة الأولى «الأبناء» في حالة «صبري» كونه مٌطلقا كما مُثبت في أوراقه الثبوتية.

رد عائلة سمير صبري

ومن جانبه، قال رمزي عثمان إبراهيم قدري، ابن عم الفنان سمير صبري، إن جميع من تقدموا لاستصدار شهادة وفاة للفنان الراحل من مكتب صحة المنيرة طمعًا في الحصول على الميراث ليسوا من عائلته، وأنهم تفاجأوا بمحاولات الكثيرين استغلال أن الراحل لم يظهر له أبناء حتى الآن للحصول على تركته.

تعليق طارق الشناوي

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، على مسألة ابن سمير صبري، قائلًا إن وصية الفنان الراحل نصت على أن ميراثه يذهب لأبناء أخته، مضيفًا في أحد اللقاءات التليفزيونية: «لو عنده ولد كان هيذكره في الوصية لأنه هيكون الوحيد، ممكن يكون سمير اتجوز بس مظنش إنه أنجب».

وكان الفنان سمير صبري ذكر في أكثر من لقاء إعلامي، أنه أنجب طفلا، إلا أن ذلك الابن لم يظهر حتى الآن، ما جعل الأمر مثيرًا للجدل خاصة بعد وفاته والصراعات القائمة حول توزيع ميراثه.