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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-6-2022 في محافظات مصر

كتب:

سمر ايهاب
01:59 ص | الجمعة 03 يونيو 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفريضة في أوقاتها، وتقدم الههيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة المختلفة في كل محافظة بشكل يومي، حيث تزداد عمليات البحث عن مواقيت الصلوات الخمس يوميا.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:02 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

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