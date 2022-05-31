مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في محافظات مصر

تقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية لأداء الفريضة في مواعيدها المحددة لذلك وتختلف من مكان لآخر.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:11 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:59 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:11 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.