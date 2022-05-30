مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-5-2022 في محافظات مصر

حرصا على تحديد مواعيد ومواقيت الصلاة المرتبطة بأداء الفريضة عند المسلمين في أوقاتها، تقوم هيئة المساحة المصرية، يوميا بمواصلة نشر مواقيت الصلاة، بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، من خلال موقعها الرسمي، حيث تعتبر هذه إحدى الخدمات التي تقدمها للمواطنين بمواعيد ومواقيت الصلاة.

وتوضح بوابة «الوطن» في هذا التقرير، مواعيد مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 29 مايو من عام 2022، بحسب الموقع الرسمي الخاص بهيئة المساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:11 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:58 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:23 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:23 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:41 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:08 مساءً.