مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-6-2022 في محافظات مصر

كشفت هيئة المساحة المصرية، عن مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الخميس، في كل محافظات الجمهورية؛ إذ يواصل قطاع عريض من المسلمين يوميا البحث عن موعد كل فريضة.

وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها المختلفة، مواقيت الصلاة وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:02 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:22 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:43 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:10 مساءً.