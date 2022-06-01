مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-6-2022 في محافظات مصر

كشفت هيئة المساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في كل محافظات الجمهورية، فضلا عن مواعيدها بعدد من الدول الإسلامية، إذ يبحث قطاع عريض يوميا من المسلمين حول العالم عن موعد كل فرض، إذ يتغير بعضها بشكل نسبي بين زيادة أو تأخير دقيقة في بعض الفروض.

واليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.