توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط للرياح وارتفاع درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الاستقرار في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وذلك في توقعات طقس يومي السبت والأحد المقبلين، إذ يسود طقس حار خلال ساعات النهار على شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتعود الموجة الحارة مرة أخرى إلى جميع محافظات ومدن الجمهورية بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا بين درجتين و3 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع عودة نشاط الرياح على محافظات شمال البلاد وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.