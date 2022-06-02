محافظ سوهاج: 85% نسبة تنفيذ مشروع محطة مياه الصومعة شرق بتكلفة 82 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، بلغت 85% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 82 مليونا و142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر.

المشروع يخدم 32 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع لخدمة 32 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق وتوابعها، مشيرا إلى أنه تم تصميم المحطة بطاقة 90 لتر/ ثانية (8000 متر مكعب / يوم)، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لتشغيل المحطة وفقا للبرنامج الزمني المحدد لخدمة أهالي القرية.

إنشاء المحطة على مساحة 3200 متر مربع

يذكر أنه تم إنشاء المحطة على مساحة 3200 متر مربع بمركز أخميم شرق سوهاج، وتشمل مأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية «الفاروقية»، حيث يتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال محطة التنقية، وتشمل «وحدة التنقية الرئيسية، الخزان الأرضي، خزان عادم الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مياه الغسيل، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة، تكثيف وتجفيف الروبة، غرفة التشغيل والتحكم، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبني الإداري والمعمل، مظلة المحولات، مظلة المولد، والسور»، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية في سوهاج وفي جميع محافظات صعيد مصر.