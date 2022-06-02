ماجد المهندس يطلق فيديو كليب «يا كريم بالجفا» بتوقيع الموسيقار طلال

طرح الفنان ماجد المهندس، فيديو كليب أغنيته الجديدة «يا كريم بالجفا»، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق .

وقد طرح ماجد المهندس الأغنية في فبراير الماضي، وحققت مايقرب من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهذا ماحمسه لتصوير الأغنية فيديو كليب وعرضها للجمهور.

معلومات عن أغنيته ياكريم بالجفا

وقد تم تصوير العمل في دبي لمدة ثلاثة أيام، نظرًا لتنوع المشاهد والأحداث في العمل الغني إنتاجيًا وفكريًا، حيث تتمحور القصة حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، أشبه بقصة رومانسية قصيرة.

ماجد المهندس يتحدث عن كليب أغنيته الجديدة ياكريم بالجفا

أكد الفنان ماجد المهندس، أن فيديو كليب أغنية «يا كريم بالجفا» هو عمل استثنائي من خلال تعاونه مع ألحان الموسيقار طلال، لحرصه الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور.

وأنه يشعر بالفخر لهذا التعاون، كاشفًا عن تفاؤله الشديد بتفاصيل الأغنية والفيديو كليب، وسعادته بتقديم العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، وأنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكدًا حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، وأن ينال الفيديو كليب الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي وأن يحصد نسب استماع ومشاهدة عالية.

ماجد المهندس وأغنتيه الجديدة

وفي النهاية راهن ماجد المهندس على فيديو كليب «يا كريم بالجفا»، وتقدم بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنى أن ينال الفيديو كليب إعجاب الجمهور.