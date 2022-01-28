ماجد المهندس وزينة عماد يقتنصان جوائز الموسيقى في «جوي أورد»

اقتنص الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنانة الشابة السعودية زينة عماد، جائزتي الموسيقى في جوي أوردز «Joy Award»، التى يجري توزيعها أمس الخميس، فى العاصمة السعودية الرياض.

زينة عماد أفضل وجه شاب في الغناء

حازت زينة عماد، جائزة أفضل فنان شاب في الوطن العربي، على حساب بدر شعيبي وعايض يوسف، في حين اقتنص ماجد المهندس، جائزة أفضل مطرب عربي، على حسب راشد الماجد ومحمد حماقي ووائل كفوري.

وشهد حفل جوي أوردز، عدد كبير من الفقرات الغنائية التى بدأت بصعود كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده، لتقديم كلا منهم أغنية ثم التقطوا صورة تذكرية.

ماجد المهندس أفضل مطرب في الوطن العربي

وأعقب ذلك دويتو غنائي، جمع أصالة نصري وماجد المهندس، قدم كلا منهما جزءً من أغنياته الشهيرة، وظهرت الفنانة إليسا فى دويتو تكنولوجي، عن طريق الهيولوجرام، مع الفنانة الراحلة العالمية داليدا، على نغمات أغنية حلوة يا بلدي، وظهرت الفنانة نانسي عجرم، بتأدية فقرة غنائية على نغمات أغنيتها الجديدة حبك سفاح.

البرنس ماجد المهندس أفضل فنان

حفل صناع الترفيه #joyawards pic.twitter.com/Rn9dg3JiqJ — ᴢᴏᴜᴢ (@Theprincemajid) January 27, 2022

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء بمصر والوطن العربي، وأبرز المصريين ليلى علوي ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ومحمد هنيدي ودينا الشربيني وحسن الرداد وياسمين رئيس وعمرو يوسف وروجينا وأشرف زكي وهاني شاكر وأشرف عبدالباقي وهاني رمزي.