«التعليم» تعلن البدء في 4 مشروعات لدعم ذوي الهمم بالتعاون مع «رسالة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البدء في تنفيذ 4 مشروعات لدعم ذوي الهمم من أبناء الوزارة، وذلك بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بقيمة 4 ملايين و130 ألف جنيه.

ويهدف التعاون إلى دعم ذوي الهمم في المجالات الطبية من خلال تركيب أطراف وأذرع صناعية وكراسي متحركة وعصا للمكفوفين وصيانة سماعات، وأيضًا في المجال الرياضي بعمل كأس ودوري لذوي الهمم من المكفوفين والصم بالإضافة إلى توفير كساء وشنط مدرسية وأيضًا في المجالات الترفيهية بإقامة حفلات لهم خلال عام 2022.

رفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية

وأكدت الوزارة، على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بذوي الهمم في ظل رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية «قادرون باختلاف»، في نسخها الثلاث السابقة، والتوجيهات المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع المصري التي تتطلب منا جميعًا الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية.

توفير أنماط حياة أفضل لذوي الهمم وتنمية قدراتهم

وتعمل الوزارة على تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم وكذلك تنمية وعى المجتمع نحوهم والعمل على توفير أنماط حياة أفضل لهم ومساعدتهم على التطور والنجاح ودمجهم في المجتمع.

وأشار الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، إلى أن الجمعية تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوي الهمم وتمكينهم لمواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، ودعمهم في كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم.

وأضاف الدكتور شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية، أن جمعية رسالة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم «أبطال التحدي»، وسبق وأن أطلقنا فعالية يوم التحدي 3 ديسمبر الماضي لإلقاء الضوء على ذوي الهمم ودعمهم في كافة المجالات الطبية والتعليمية والترفيهية والرياضية.