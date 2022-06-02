انطلاق القوافل التعليمية المجانية لمراجعات الثانوية العامة بالبحيرة

انطلقت القوافل التعليمية المجانية في المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، صباح اليوم الخميس، بمركزي دمنهور وأبو حمص، وتستمر حتى غدا الجمعة.

ومن جانبه، صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن مدرسة عمر مكرم الثانوية العسكرية بنين بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص، شهدا إقبالا متزايدا منذ الصباح الباكر من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية.

القوافل تضم نخبة متخصصة في جميع المواد

وأشار «الديب» أن القوافل تضم نخبة من أفضل معلمي وزارة التربية والتعليم والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية لتقديم خدمة تعليمية مجانية في المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية بالبحيرة.

وتابع وكيل تعليم البحيرة، أن القوافل تشمل تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها وتهيئتهم على أجواء الامتحانات، موضحا أنه تم إعداد وتجهيز مدرسة عمر مكرم الثانوية العسكرية بنين بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص كمقرات لإلقاء المحاضرات، وقد بدأت منذ الصباح الباكر فعاليات اليوم الأول من عمل القافلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

تهيئة الطلاب للاستفادة القصوى من القافلة

وذكر «الديب» أنه تم تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين جميع الطلاب من الاستفادة القصوى من القافلة ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عليها ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا أنها تضم نخبة متميزة من المتخصصين والخبراء والمستشارين الذين يقومون بشرح ومراجعة الدروس للطلبة.

من جانبه، ناشد اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، جميع الطلبة والطالبات بضرورة الاستفادة من هذا المشروع القومي، مع ضرورة الالتزام والتحلي بالانضباط والهدوء والجدية داخل القاعات المخصصة.