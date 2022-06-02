موعد تنسيق القبول في الثانوية العامة والفنية 2022 لطلاب الإعدادية بسوهاج

عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، التي اعتمدها محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، صباح اليوم، بنسبة نجاح 71%، لأكثر من 90 ألفا و234 طالبا وطالبة حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج من أصل 90 ألفا و844 طالبا وطالبة موزعين بين 11 إدارة تعليمية بمراكز محافظة سوهاج المختلفة، أصبح الشاغل الأكبر للطلبة وأولياء الأمور تنسيق المرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية وبدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج.

تنسيق المرحلة الثانوية بسوهاج وفقا للتوزيع التكراري

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن تنسيق المرحلة الثانوية بشقيها الثانوي العام والثانوي التجاري سيكون خلال الأسبوع القادم، عقب الانتهاء من إتمام التوزيع التكراري لنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يتم تقسيم أعداد الطلاب وفقا لنسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بنسبة الثلث للثانوية العامة والثلثين للثانوي الفني، فيتم اعتماد التنسيق وفقا لنتيجة أعلى 22 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قد أعلنت عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا، حيث يمكن الحصول على النتيجة بالنقر هــنــا، واختيار المحافظة والإدارة التعليمية وكتابة رقم الجلوس صحيحا لتظهر نتيجة الطالب بالشهادة الإعدادية واسم الإدارة التابع لها الطالب، وكذلك اسم المدرسة وتاريخ ميلاد الطالب.

22 طالبا وطالبة في قائمة أوائل الإعدادية بسوهاج

وحصد المراكز الأولى بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسى الحالي 2022، 22 طالبا وطالبة موزعين على مراكز المحافظة المختلفة.