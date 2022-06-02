التضامن : طلاب الثانوية العامة يستمدون معرفتهم عن المخدرات من الدراما

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2022، ومقارنتها بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات مقارنة بالسنوات الماضية.‬

وأشارت التضامن في بيان لها اليوم، أنه تم تقييم تناول قضيتي تعاطي المخدرات والتدخين في دراما شهر رمضان من كل عام، انطلاقا من الإيمان الراسخ بقيمة الدراما المصرية ودورها الرائد في تشكيل فكر ووجدان المجتمع في مصر والوطن العربي.

وأكدت أن الدراما بكل صورها أكثر القوالب والأشكال الفنية والإعلامية جذباً ومن ثم تأثيراً في المجتمع بكل فئاته، وهي التعبير عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها، وآلية مهمة لتناول وطرح القضايا الاجتماعية بما تملكه من أدوات جذب وتأثير تتمحور حول القصة الإنسانية الاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء الجيد للممثلين المفضلين والمؤثرات الصوتية والألوان.

نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأوضحت أن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كشفت عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2017 إلى 2,9% في رمضان هذا العام، أما مشاهد تعاطي المخدرات فقد انخفضت نسبتها من 4% إلى 0,5%.

خلو 8 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات

ولفتت إلى خلو 8 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات، و3 مسلسلات خلت من مشاهد التدخين، وعلى صعيد تحليل مضمون دراما هذا العام، حملت الدراما العديد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتي التدخين والمخدرات، كما التزمت العديد من القنوات التلفزيونية بعرض التصنيف العمري للأعمال الدرامية كما خلت كافة الأعمال الدرامية من وجود أي مشاهد للتدخين أو لتعاطي مخدرات من قبل الأطفال للعام الرابع على التوالي‪.

وأشارت إلى أن الدراما يتجلى تأثيرها الفعال في قضية مكافحة التدخين والمخدرات لاسيما بين الأطفال والنشء حتى أن 72% من طلبة مدارس المرحلة الثانوية يستمدون معرفتهم بشأن قضية التعاطي والإدمان من الدراما التليفزيونية وفقاً لدراسة علمية أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‪.‬‏‪

إصدار وثيقة التزام صناع الدراما

وأكدت أنه تم الحرص على بناء الشراكات مع كل الجهات الفاعلة وبالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية لإصدار وثيقة التزام صناع الدراما بشأن تناول ظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة للقضية في مايو 2015 والتي تم إعدادها تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف الوصول لدراما رشيدة في تناولها للقضية‪.‬‏‪

وأشارت إلى أن تجربة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تعد من التجارب الرائدة علي المستوى الدولي، حيث اختارتها مُنظمة الصحة العالمية في مارس 2018 لعرضها باجتماع لجنة خبراء المُنظمة لمنع الترويج لمنتجات التبغ والذي عُقد بنيودلهي، وتم اعتماد تجربة المرصد كأحد الأدلة العلمية لتطوير وثيقة دولية أصدرتها المُنظمة في نوفمبر من نفس العام بشأن تدابير مواجهة كافة أشكال التسويق الغير مباشر لمنتجات التبغ ،وذلك في إطار التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

كما كانت محل احتفاء في كثير من المحافل الدولية كالاجتماع السنوي للجنة المخدرات الدولية – الدورة الثالثة والستين المُنعقدة بفيينا بدولة النمسا في مارس 2020، ومؤتمر الجمعية الدولية لمتخصصي علاج وتأهيل مرضى الإدمان في دورته السابعة المُنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2022‪.‬

التضامن تكرم أعمال الدراما الداعمة للتوعية بمشكلة المخدرات

‏‪‬وكرمت وزارة التضامن الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على دعمها المستمر مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان وكذلك مركز استضافة المرأة المعنفة وكفالة الأسر للأطفال، متمنية مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما وجهت التضامن الشكر لشركة‪ Media Hub ‬المنفذة للحملة الإعلامية «المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح مؤكدة استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخري جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية.