أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال شهر يونيو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر يونيو 2022، حيث تشمل الخطة إقامة 6 قوافل بمناطق العامرية وشرق والمنتزه، وتستمر كل قافلة لمدة يومين.

حليم: نختار الأماكن الأكثر احتياجا

وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير، أهمها اختيار الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إن كل قافلة تضم عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقوم بإجراء الكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

مواعيد القوافل الطبية في الإسكندرية

وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالي:

- قرية خالد بن الوليد بالعامرية يومي 5 و6 يونيو

- قرية الأسد بالعامرية يومي 7 و8 يونيو

- الزهور بمنطقة شرق يومي 12 و13 يونيو

- أبيس الثانية بمنطقة شرق يومي 14 و15 يونيو

- قرية الجزائر بالعامرية يومي 19 و20 يونيو

- عزبة قرداحي بالمنتزه يومي 26 و27 يونيو

تقييم المستشفيات في الإسكندرية

في سياق آخر، عقد اليوم بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية، اجتماعا ضم الدكتور الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، والدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور أحمد الملاح، معاون محافظ الإسكندرية، والدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، والدكتور هاني غزال، مدير مستشفى جمال عبد الناصر.

وناقش الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من مشروع تقييم الأداء على رأس العمل لتحديد الاحتياجات التدريبية بالإسكندرية، كما تم خلال الاجتماع تكريم الفريق المشارك في التقييم بالمستشفيات والمناطق الطبية.