بعد تخصيص شاطئ لهم.. «عوامات» لذوي الهمم بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، عن استقبال 10 عوامات خاصة بذوى الهمم كإهداء من نادي «ليونز»، الذي أهدى شاطئ ميامي العام كمية من الإسعافات الأولية.

ونشرت مصايف الإسكندرية صورًا لعدد من المصطافين من ذوي الهمم وهم يرتدون العوامات المخصصة لهم ويستمتعون بالبحر وسط وجود مشرفين معهم حفاظًا على أرواحهم، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء ممشى ذوي الهمم الذي خصصته مصايف الإسكندرية بشاطئ المندرة المجاني لذوي القدرات الخاصة، من أجل تسهيل حركاتهم والاستمتاع بالبحر.نسبة إشغال ضعيفة بشواطئ الإسكندرية قبل «الويك إند»

في السياق ذاته، أوضح اللواء جمال رشاد أن نسب إشغال الشواطئ تراوحت ما بين 25% و50 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، يليه شاطئ جليم العام بنسبة إشغال 75%، ثم شواطئ البوريفاج الشرقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب والفنار والإسكندر بنسبة إشغال 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 60% والمؤجرة 30%.

وأشار إلى أن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استقبل، اليوم الخميس، عدد 51 حجزًا بعدد أفراد 443 فردًا.

غرامة على شاطئ «أبوهيف» بسبب الإكراميات

ولفت إلى تحرير غرامة ومخالفة بحق مستأجر شاطئ أبوهيف، بعدما تم المرور للتأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات وتبين شكوى مواطن من استغلاله فى دفع مبلغ 40 جنيهًا بشاطئ أبوهيف المميز، مؤكدًا أنه بالفعل تم إرجاع المبلغ المحصل دون وجه حق.

ولفت إلى التأكد من جاهزية وحدات إسعافات الشواطئ وتزويدها بمواد الإسعافات الأولية اللازمة، ومتابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ وإزالة مخلفات القمامة من المياه، ومتابعة نظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.مخالفة بشاطئ «إيناس حقي» بسبب نزول رواد البدالات بدون لايف جاكت

فيما حقق شاطئ إيناس حقي مخالفة نزول رواد البدالات بدون لايف جاكت، وتم التنبيه بضرورة ارتدائه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مستأجر الشاطئ، كما تمت صيانة دورة مياه شاطئ سيدى بشر المميز، والتأكد من صيانة دورة مياه شاطئ ميرامار الشرقى والأوسط رجالى وحريمى وأصبحت بحالة جيدة، وعمل صيانة لدورة مياه شاطئ الإسكندر، كما تم التنبيه على مستغل شاطئ بحرى المميز وشاطئ الأنفوشي بضرورة صيانة وإصلاح دورات مياه الشاطئ وإعطائه مهلة حتى اليوم الخميس.