«صحة الإسكندرية»: تعاملنا مع الشكاوى بنسبة 100% في 2021

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الصحة بالإسكندرية، احتلت المراكز الأولى في معدلات إنجاز الشكاوى بين الهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لما أظهره موقع البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تحقيق مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية لنسبة 100% في إنجاز الشكاوى الواردة من خلال البوابة لعام 2021 وهو ما يفوق المستهدف المخطط له وهو 96%.

13 ألف شكوى لمديرية صحة الإسكندرية في 2021

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، أنه على الرغم من ضخامة عدد الشكاوى الواردة إلى المديرية لطبيعة نشاطها الخدمي وقيامها بالإشراف على عدد هائل من مقدمي الخدمات المتعلقة بصحة المواطن، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال العام المنصرم 13223 شكوى من بينها 1023 شكوى جماعية، إلا أنه قد تم التعامل معهم جميعا، لافتاً إلى أن متوسط زمن الرد على الشكاوى بلغ 22 يوما.

وكيل الوزارة: التعامل تم باحترافية مع الشكاوى

وهنأ السقعان، إدارات المديرية المختلفة على هذا الإنجاز وخاصة إدارة خدمة المواطنين التي تعاملت بسرعة واحترافية مع جميع الشكاوى الواردة وقامت بتوجيهها للإدارات المختصة، ومتابعتها حتى تمام اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الشكوى، متمنيا من الجميع الحفاظ على هذا الانجاز خلال الأعوام المقبلة ودوام الاهتمام بشكاوى المواطن السكندري، وذلك من خلال العمل المستمر من أجل دوام ذلك.