«صحة الإسكندرية» تفحص العائدين من الكاميرون بعد ظهور إصابات بالملاريا

شكلت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم الأحد، لجانا من فرق الطب الوقائي للمتابعة، وذلك لفحص المواطنين والأجانب القادمين من دولة الكاميرون في قارة إفريقيا، سواء من المشجعين أو الفريق الوطني أو غيرهم.

متابعة العائدين من الكاميرون

وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن عملية المتابعة تتم حاليا حيث متابعة المواطنين والأجانب القادمين من دولة الكاميرون في إفريقيا، سواء مشجعي الفريق الوطنى أو غيرهم، من خلال فرق الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية والمناطق الطبية التابعة لها.

ظهور حالات ملاريا في «حميات الإسكندرية»

وأضاف «حليم»، في تصريحات صحفية، أنه في حال ظهور أي أعراض مرضية لمرض الملاريا يتم توجيه المريض إلى مستشفى الحميات للتقييم وإجراء التحاليل اللازمة، وكذلك صرف العلاج اللازم طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وأكد رفع درجة الاستعداد في مستشفي الحميات لاستقبال أي حالات مرضية يظهر عليها الأعراض، مع إجراء كل الفحوصات اللازمة ووضع المريض تحت الرعاية الصحية.

وزير الصحة يكشف عن ظهور حالات ملاريا

كانت وزارة الصحة، أكدت ظهور بعض حالات الملاريا عقب عودة المشجعين من الكاميرون، وتم استقبالها في مستشفي الحميات لتلقي العلاج، وطالبت الوزارة المواطنين بأنه في حال ظهور أي أعراض يجب إجراء كل التحاليل في مستشفيات الحميات، وتقديم البروتوكول العلاجي المناسب.