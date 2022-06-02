جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.. توزيع أرقام الجلوس الأحد المقبل

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، من أكثر الكلمات بحثاً من قِبل الطلاب تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، المقررة يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر للمواد الأساسية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.. طباعة الامتحانات

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم الفني، التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلي أن المطابع السرية بدأت طباعة امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن اللجان الفنية قامت بمراجعة الأسئلة بشكل دقيق، قبل بدء طباعتها.

وبالنسبة لأرقام الجلوس، قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من طباعة أرقام الجلوس تمهيدا لتوزيعها على المديريات والإدارات لتسليمها للمدارس الثانوية، ومن ثم توزيعها على طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم الأحد المقبل، ليعرف كل طالب لجنته ورقم جلوسه.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

- يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.