حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات المحبة والعطوفة، لكنها في الوقت نفسه تعاني من الثقة بالآخرين، فبفضل ذكائها تستطيع كشف نوايا الآخرين، لذلك تحاول أن تجعل حياتها الشخصية بعيدة عن مرمى الآخرين، وترفض أن يقتحم أحد تلك المساحة، كما أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تثق في من حولها.

وفي السطور التالية، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة للجمهور، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الدلو اليوم الخميس، أن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، يكون القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتقول «فؤاد» بينما على المستوى العائلي تكون الشمس بمنزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.

مشاهير برج الدلو

مولود برج الدلو من الشخصيات الحكيمة، يمتلك حاسة سادسة تجعله يشعر ببواطن الأمور والخطر ويتجنبها على الفور، ومن أبرز نجوم هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.