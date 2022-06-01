حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتفاءل البعض بما يخبره به علم الأبراج والفلك، لذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا عن حظك اليوم للأبراج المختلفة والتي يمكن لعلماء الفلك اكتشافها بسهولة.

وفي السطور التالية، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الاثني عشر، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 2-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

حظك اليوم برج الحمل 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم برج الثور 2-6-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الثور القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تعتمد اللباقة والفطنة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج السرطان 2-6-2022 على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

حظك اليوم برج الأسد 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج العذراء 2-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، فقط انتبه لحقوقك

حظك اليوم برج العذراء 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويعدانك بالسعادة ويمنحانك أجواءً رومانسية.

حظك اليوم برج الميزان 2-6-2022 على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم برج العقرب 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

حظك اليوم برج القوس 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن مما يمدك بروح المثابرة والتخطيط، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم برج الجدي 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 2-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت 2-6-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الحوت 2-6-2022 على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فينوس بمنزل العلاقات تنير دربك وتساعدك على إصلاح علاقاتك.