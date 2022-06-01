حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج الحوت أنهم شخصيات حساسة تهتم بالمشاعر والإنسانيات، فهو مستمع جيد، ومن السهل اللعب على عواطفه، لذلك كثيرًا ما يتعرض لخيبات أمل تجعله يدخل في نوبات اكتئاب في بعض الأحيان، لكنه سرعان ما يعود للثقة بالآخرين بسرعة.

وفي السطور التالية، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة للجمهور والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الحوت اليوم الخميس إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، يكون رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتقول «فؤاد» بينما على المستوى العائلي، فأن الفلك ينصحك لا تقاوم مشاعرك، فينوس بمنزل العلاقات تنير دربك وتساعدك على إصلاح علاقاتك.

مشاهير برج الحوت

الذكاء الشديد والطموح والتركيز في المجال العملى من أبرز ما يميز مواليد برج الحوت عن باقي أقرانهم لذلك يتميزون في مجالاتهم المختلفةـ ومن أبرز هؤلاء المشاهير عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.