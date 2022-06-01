حظك اليوم برج الجدى الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي من الشخصيات العملية المختلفة عن باقي أقرانها، فهو يفضل المدرسة والتعلم على اللعب واللهو، كما أنه يستمتع بالحوارات مع من هو أكبر منه، لذلك يعتقد كل من يراه أنه طفل صغير.

وفي السطور التالية، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار الساعة للجمهور، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الجدي اليوم الخميس، أن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، يكون القمر في مواجهة برجك، ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتقول «فؤاد»: «بينما على المستوى العائلي والعاطفي فأنه إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية».

مشاهير برج الجدي

يرى مواليد برج الجدي أن المدرسة مبدأ لا ينتهي، فهو لا يزال يتعلم حتى آخر لحظات حياته، ما يجعله يصل إلى أعلى المناصب ومن أبرز مشاهير هذا البرج شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.