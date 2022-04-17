الداخلية: مأموريات لاستخراج البطاقات القومية وتسهيلات في الجوازات

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – المنيا - الأقصر)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (6984) بطاقة رقم قومي وعدد (11620) مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، وتم إيفاد مأموريارت لعدد (4) حالات إنسانية من المرضي وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وكشفت الوزارة عن أنه تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات (مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

كما تم استقبال عدد من الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذي الهمم بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير علي المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

التيسير علي الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشي مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين علي كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم علي الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي «الإعدادية - الثانوية» للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها علي فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا والتي توضح مدي قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.