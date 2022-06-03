أحمد زاهر: الأفلام الأكشن صعبة وعايزة مجهود.. ربنا يكون في عون السقا

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة بتقديمه فيلم حركة «أكشن» جديد من بطولته، وذلك بعد النجاح الذي حصده فيلم «فارس» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية.

وقال أحمد زاهر خلال حواره لـ «الوطن»: «فكرة الفيلم الأكشن كانت حتة نفسي أدخل فيها، وكنت بالفعل بتمرن جيم مع محمد أبو النجا اللي هو معانا في الفيلم برضه، وتمرينات كتير مع اندرو ماكينجزي هنا في البيت، كان بيجي دايما هنا عشان نتمرن على حركات الأكشن وتبقى معمولة بشكل احترافي».

أحمد زاهر يوضح صعوبات أفلام الأكشن

كما أشار إلى أن الأفلام الأكشن صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير، مضيفًا: «تعبت في الفيلم مجهود كبير، الله يكون في عون السقا، افلام الاكشن متعبة ومجهود كبير جدا، وانا كنت عاوز اعمل الحاجة صح، عشان كده اتمرنت صح واشتغلت ع جسمي كويس عشان يليق ويتصدق ع فارس، اتمرنت أكشن كويس بشكل متناسق ومحسوب، تعبت فيه مش مسألة إني عاوز أعمل بطولة وخلاص، أنا ماروحتش لفيلم فارس، أنا اللي بطلب، اتطلبت بالفيلم ده وقلت اخوض التجربة».

أحمد زاهر: هقدم أكشن تاني بس مش على طول كدا

أما عن عودته لتقديم عمل أكشن قريبًا، أوضح: «ممكن أكرر التجربة تاني، بس مش ع طول كده، ومش هتبقى أكشن، الفيلم الجاي أو المسلسل هيكون مختلف، أنا مش هعمل أكشن مرتين ورا بعض، أنا بغير طول عمري، أنا بجتهد في شغلي نفس قدر الاجتهاد حتى لو طالع بقول جملة، أنا طلعت في مشهد في رحيم وحلقت شعري، وبشتغل على المشروع نفسه مش مساحة الدور، بعمل اللي عليا وخلاص».