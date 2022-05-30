أحمد زاهر: حسين فهمي أبويا الروحي وتشرفت بالوقوف أمامه في كادر واحد

تحدث الفنان أحمد زاهر عن مشاركة الفنان حسين فهمي معه في فيلمه الجديد «فارس» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، معبرًا عن سعادته الشديد بمشاركته في الفيلم.

وقال أحمد زاهر خلال حواره لـ«الوطن»: «حسين فهمي أبويا الروحي البرنس، ياما طلعت ابنه في مسلسلات زمان، وهو بيحبني، وموافقته إنه يقف جنبي في الفيلم على راسي من فوق، أنا متشرف إن واقف قدام حسين فهمي في كادر واحد، ده شرف كبير ليا».

أحمد زاهر: شرف كبير ليا وجود صلاح عبدالله في الفيلم

وأضاف أنه سعيد أيضًا بمشاركة الفنان الكبير صلاح عبد الله الذي ظهر كضيف شرف في العمل، قائلًا: «والفنان الكبير صلاح عبد الله شرف كبير ليا وجوده في الفيلم وهو حبيب قلبي أبويا»، كما تابع: «بحبهم أوي ووقفتهم جنبي على راسي من فوق».

كما أعرب أحمد زاهر عن سعادته بفريق عمل الفيلم، منهم الفنانة إيمان العاصي التي قال عنها: «ايمان العاصي فنانة جميلة وأختي من زمان وأصحاب من 20 سنة ودي أول مرة نمثل مع بعض فكان فيه كيميا كويسة بينا»، بينما تحدث عن الفنانة الللبنانية باميلا كيك، قائلًا: «نجمة كبيرة في لبنان وانبسطت بدورها في الفيلم».

أحمد زاهر: ملك فاجأتني بالدور

وعند سؤاله عن مشاركة ابنته الفنانة الشابة ملك زاهر في الفيلم بدور أخته، أجاب: «ملك، عاملة دور جميل فاجئني أنا فخور بيها جدا.. وعلاقتي بيها داخل اللوكيشن علاقة عمل هي ممثلة وأنا ممثل، بس طبعا بديها بعض التوجيهات زي ما بعمل مع أي حد مش بميزها يعني، أحيانا لما ممثل يكون واقف قدام حد قديم ممكن يجي له توتر وقلق، بتلاقيني دايما بهزر معاه وأشجعه واديله ثقة، أنا اديت لها بعض التوجيهات وهي كمان اختيار رؤوف عبد العزيز مش أنا خالص».