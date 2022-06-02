ضبط هارب من 66 حكما بـ76 سنة حبس وكفالات وغرامات بمليونين و750 ألف جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط هارب من 66 حكمًا بإجمالي 76 سنة حبس، وكفالات وغرامات مليوني جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، إذ أكّدت تحريات الأجهزة الأمنية تنقل المحكوم عليه «رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات تعمل في مجال (التايم شير)» ويقيم في القاهرة بين مناطق مختلفة في نطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر، خشية ضبطه.

66 حكما في قضايا تزوير وخيانة أمانة

والمتهم مطلوب للتنفيذ عليه في 66 حكما، وهي «18 مستأنفا – 48 جزئيا» في قضايا «تزوير – نصب – خيانة أمانة – استيلاء – تبديد – شيكات – مباني كهرباء – اقتصادية» بإجمالي مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.

وضبط المتهم في فيلا مستأجرة باسم زوجته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.