«مش آمبر هيرد بس».. جوني ديب تعرض للضرب من الستات في الحقيقة والأفلام

تصدرت جلسات محاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قبل قضاء هيئة المحلفين، مساء أمس بفوز الفنان الشهير بالقضية المتهم فيها بتعنيف «هيرد»، وألزمتها المحكمة بدفع تعويض مالي قيمته 15 مليون دولار.

واتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد أنها تعدت عليه جسديًا، ما نتج عنه قطع جزءاً من إصبع يده بعد تحطيمها زجاجة «فودكا» على كفه عام 2015 في منزلهم بأستراليا، وذلك ردًا على اتهاماتها له بأنه تعدى عليها جسديًا، ويقلب مجريات القضية لصالحه.

علاقة «جاك سبارو» بالنساء

علاقة جوني ديب، والنساء مضطربة حتى في أعماله الفنية، وهو ما يظهر في شخصيته الشهيرة «جاك سبارو» في سلسلة أفلامه الأكثر نجاحًا «قراصنة الكاريبي»، ذلك القبطان المكروه من جميع النساء على الرغم من شهرته الواسعة.

وكان هناك مشهدًا يتكرر دائمًا في جميع أجزاء «قراصنة الكاريبي» الخمسة، وهو صفع أي سيدة لجوني ديب فور التعرف على هويته ومعرفة أنه «جاك سبارو»، في مشاهد شهيرة ومعروفة عن سلسلة الأفلام، إذ كان القبطان الشهير الخارج عن القانون مكروهًا من جميع النساء في أي مدينه يتوجه لها.

وعلق الممثل جوني ديب، بمنشور عبر حسابه على «إنستجرام» عقب فوزه في قضيته ضد طليقته الممثلة آمبر هيرد وتغريمها 15 مليون دولار، قائلا: «المحلفون أعادوا لي الحياة».

رد آمبر هيرد

بينما جاء أول رد من طليقته، قائلة: «هذه نكسة للنساء.. إن خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تتجاوز الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كاف للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتناسبة لزوجي السابق»، وذلك في تصريحات لصحيفة «Us Weekly».

وهنأ عدد من نجوم الوسط الفني، الفنان جوني ديب، بعد الحكم لصالحه في قضيته ضد طليقته آمبر هيرد، في شكل رسائل دعم كوميدي، إذ كان الجميع متعاطفًا مع الممثل الشهير أمام الإدعاءات غير المنطقية لطليقته.