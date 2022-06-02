وفاة عازف الاكورديون فاروق عبد اللطيف

توفى منذ قليل، الموسيقار الكبير وعازف الأكورديون الشهير، فاروق عبد اللطيف، بعد صراع مع المرض.

أعلن خبر الوفاة، الموسيقار محمد صبحي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي قائلا: «توفى إلى رحمة الله، الأخ والصديق العزيز عازف الأكورديون فاروق عبد اللطيف.. الله يرحمك يا حبيبى نسألكم الدعاء».

الموسيقيين تبحث عدد من موضوعات النقابة

يذكر أن مجلس نقابة الموسيقيين كان اجتمع خلال الأيام الماضية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والشائكة، من بينها، إمكانية إعادة مطربو ومؤدو المهرجانات من جديد للغناء، وإحياء الحفلات، خاصة مع دخول فصل الصيف.