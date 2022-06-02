المخرج بيتر ميمي ضيف «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم» الليلة

يحل المخرج بيتر ميمى، الليلة، ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجى على، وعبر إذاعة «نجوم. إف. إم»، وقناة «نجوم TV»، في الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن النجاح الكبير الذى حققه فى شهر رمضان، من خلال مسلسل «الاختيار 3».

بيتر ميمي من الطب إلى عالم الفن

يعتبر بيتر ميمي، واحدا من أهم المخرجين في مصر خلال الوقت الحالي، إذ تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلومة في السينما، وله عدة أفلام قصيرة، لكنه سرعان ما أخرج عدد كبير من اﻷفلام الروائية الطويلة، منها سبوبة، سعيد كلاكيت، الهرم الرابع، القرد بيتكلم، حرب كرموز، كازابلانكا، موسى.

الاختيار أبرز أعمال بيتر ميمي

من أهم أعماله الدرامية التى حققت نجاحا كبيرا، مسلسل كلبش للفنان أمير كرارة، ومسلسل الاختيار الجزء الأول بطوله أمير كرارة، والاختيار الجزء الثاني بطولة كريم عبدالعزيز، والجزء الثالث بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمي، كان الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الذي تناول حكم محمد مرسي مصر وإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، وحقق نجاح باهر خلال الموسم الرمضاني الماضي.