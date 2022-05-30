المنشآت الفندقية: إجراء إنتخابات مجلس إدارة غرفة الفنادق نوفمبر المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه من المرجح إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد للغرفة للدورة الإنتخابية (2022- 2026) نوفمبر المقبل ،لافتا إلى انه خلال الشهور المقبلة سيتم الإنتهاء من اللائحة التى ستجرى عليها الإنتخابات.

تعيين لجنة لتسيير أعمال الغرفة

وأضاف لـ«الوطن» ان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أصدر فى إبريل من العام الماضى قرارا بإلغاء نتيجة انتخابات الغرفة التى أجريت نهاية أكتوبر 2018 وذلك نتيجة لصدور حكم قضائى ببطلان الإنتخابات، مع تعيين لجنة لتسيير أعمال الغرفة لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية خلال الدورة الماضية التى تم إجراؤها في أكتوبر 2018 أجريت على 8 مقاعد، حيث تم تمثيل فنادق فئة 4 و5 نجوم بـ 3 مقاعد بمجلس الإدارة، كما تم تمثيل فنادق فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم بمقعدين بمجلس الإدارة، فيما تم تمثيل المنتجعات السياحية بمقعد واحد، وهو نفس الحال بالنسبة لفئة الشركات المالكة وشركات الإدارة، وأيضا للفنادق العائمة .

إجراء انتخابات الغرف السياحية خلال الربع الأخير من 2022

وفى سياق متصل كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أنه من المقرر إجراء انتخابات الغرف السياحية الـ 5، وهى غرف «شركات السياحة - المنشآت والمطاعم السياحية - المنشآت الفندقية - السلع والعاديات السياحية - الغوص» خلال الربع الأخير من العام الجارى، بسبب انتهاء الدورة الإنتخابية لمجالس الإدارة الحالية التى بلغت 4 أعوام، حيث تم انتخابها في 2018.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه ستجرى انتخابات لمجلس ادارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، لكن عقب نهاية انتخابات الغرف الـ 5، موضحا أنه بسبب صدور أحكام قضائية بحل غرفتى شركات السياحة والمنشآت الفندقية تم تعيين لجان لتسيير أعمال تلك الغرف لحين إجراء إنتخابات لمجالس إدارات هاتين الغرفتين.