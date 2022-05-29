المنشآت الفندقية: جميع فنادق مصر ستتحول للسياحة الخضراء قبل عام 2030

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه قبل حلول عام 2030 ستكون جميع الفنادق المصرية مٌطبقة لجميع اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، لافتا إلى أنه بحلول شهر أكتوبر المقبل سيكون تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تلك الاستراتيجية التي شملت تحول جميع فنادق شرم الشيخ نحو السياحة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بعد ذلك في المرحلة الثانية التي ستشمل فنادق الغردقة، ثم بعد ذلك فنادق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى وباقي المحافظات السياحية تواليا.

فنادق شرم الشيخ ستحصل على شهادة النجمة الخضراء قبل أكتوبر

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن» أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل ستكون كل فنادق شرم الشيخ، وعددها نحو 163 فندقا، حصلت بالكامل على شهادة النجمة الخضراء التي تؤكد التزامها بتطبيق جميع المعايير البيئية، موضحا أن هناك نحو 23 فندقا بشرم الشيخ حصلوا بالفعل على شهادة النجمة الخضراء، فيما تقدم نحو 70 فندقا بالمدينة إلى الغرفة بطلبات للحصول على الشهادة ذاتها، وتتم حاليا إجراءات حصولهم عليها، كما ستتقدم الفنادق المتبقية خلال الشهور المقبلة لتحصل على تلك الشهادة.

أهمية السياحة الخضراء

وأوضح أن الدول التي ستتحول كل الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية بها نحو السياحة الخضراء ستكون الأكثر قدرة على جذب السياح لزيارتها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أوائل دول الشرق الأوسط التي ستصبح جميع مدنها السياحية صديقة للبيئة.