المنشآت الفندقية: لايمكن بيع «الغرف» بأقل من الحد الأدنى للأسعار

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف الفندقية إنه لا يمكن لأى فندق بيع الغرف الفندقية بأقل من سعر الحد الأدنى للأسعار التى أعلنتها وزارة السياحة والأثار والمحددة بـ 28 دولار لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة فى الليلة بفنادق فئة 4 نجوم، وبـ 40 دولار فى الليلة لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفنادق فئة 5 نجوم، موضحا ان هناك جهات محاسبية وضريبية تحاسب الفنادق وفقا لتلك الأسعار.

بعض إعلانات التواصل الاجتماعى «مضللة»

وعن انتشار عروض سعرية بأسماء فنادق بشرم الشيخ والغردقة على صفحات التواصل الإجتماعى موجهة للمواطنين المصريين خلال الصيف بأقل من السعر الأدنى الذى حددته الوزارة، شدد رئيس غرفة المنشآت الفندقية بأن تلك الأسعار غير حقيقية ومضللة لأنه لا يمكن ان يبيع فندق بأسعار تعرضه للخسارة ، وتابع "اذا قام الفندق بالبيع وفقا لتلك الأسعار التى يعلن عنها ببعض الصفحات المجهولة فإنه يعرض نفسه للخسارة خاصة انه سيتم محاسبته ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار التى أعلنتها وزارة السياحة .

زيادة فى أعداد المصريين بشرم الشيخ والغردقة خلال الصيف

وأشار عاقل إلى ان كافة المؤشرات تؤكد ان موسم الصيف المقبل سيشهد زيادة فى أعداد المواطنين المصريين الزائرين للمدن السياحية الشاطئية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى والإسكندرية والعين السخنة ، موضحا ان كافة الفنادق مستعدة لإستقبال المصريين خلال الصيف ، وانه لا توجد تفرقة سعرية أو فى المعاملة داخل الفنادق بين السائح الأجنبى والمصرى والجميع يتحصل على ذات الخدمات .