«الموسيقيين» تدين الإساءة لكوكب الشرق أم كلثوم.. وتحذر من إهانة رموز مصر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، رفضها الإساءة التي تعرضت لها الفنانة الراحلة أم كلثوم «كوكب الشرق»، أحد رموز الفن المصري والعربي، من شاعر مغمور في إحدى الندوات الثقافية، مستنكرة هجوم البعض على رموز مصر الفنية.

الموسيقيين: مصرُ حاضرةٌ في الزمان وراسخةٌ كالطودِ

أكدت النقابة، في بيان لها، أن مصرُ حاضرةٌ في الزمان وراسخةٌ كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها، فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها من قبل كل صغير، وممول لن ينال غير الخسران.

وقال «الموسيقيين»، إن النقابة القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي، من كل متطاول وعابث ومتآمر، مشددة على أنها ستقف لهؤلاء بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يآسر القلوب والألباب، وتدين أي تطاول علي شعراء مصر، الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شفيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها.

«الموسيقيين» تحذر كل متجاوز من التطاول

وتحذر نقابة المهن الموسيقية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي، أن الهجمة الشرسة علي الفن والثقافة المصرية ورموزها، أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا، لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل السمات والأخلاق المصرية والعربية العريقة.

كان شاعر مغمور يدعى ناصر دويدار، أهان كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم في إحدى الندوات الثقافية، زاعما أنها تزوجت ورافقت 11 شخصا خلال مسيرتها، وأنها تلاعبت بالشاعر أحمد رامي.