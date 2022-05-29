برنامج حفلات ساقية الصاوي من 1 إلى 10 يونيو 2022: أبرزها «أم كلثوم»

تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك مجموعة من الحفلات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2022 كالتالي:

التاريخ: الخميس 2 يونيو

اسم الحفل: حفل أم كلثوم تعود من جديد

وحفل «أم كلثوم تعود من جديد» في الخميس الأول من كل شهر كما كانت تفعل في حياتها، وهو برنامج شهري تقليدي يتكون من أغنيتين من التراث الرائع لسيدة الغناء العربي ومعها فرقتها الموسيقية في عرض يصعب على من لم يحضر أي حفل من حفلات «أم كلثوم تعود من جديد» أن يتصور مدى ما يشعه من إحساس صادق، يوحي بأن الحياة قد دبت في «الست» وفرقتها المكونة من ألمع عازفي عمرها.

التوقيت: حفلان 6 و8 مساءً

القاعة: الحكمة

برنامج الحفل: تقدم أغنيتي «أمل حياتي»، و«عودت عيني»

الجمعة 3 يونيو

اسم المسرحية: مسرحية سليم وسليمة

اسم الفرقة: مسرح الساقية للعرائس

التوقيت: 3 عصراً

القاعة: الحكمة

نبذة عن العرض:

مسرحية «سليم وسليمة» من تأليف وإخراج محمد عبد المنعم الصاوى.

التاريخ: الجمعة 3 يونيو

اسم الحفل: حفل كورال روح الشرق

التوقيت: 7:30 مساء

القاعة: النهر

نبذة عن الفرقة:

تأسست الفرقة عام 2020 م على يد المايسترو محمود محسن، وتقدم الفرقة باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل وتهدف الفرقة إلى دعم وتدريب الأصوات الشابة الجميلة لتقديم رسالة حب وسلام تتمثل في فن غنائي مميز وجميل، يسمو بالفرد والمجتمع.

التاريخ: السبت 4 يونيو

اسم الحفل: حفل مسلم

التوقيت: 7:30 مساء

القاعة: النهر

التاريخ: الأحد 5 يونيو

اسم الحفل: فرقة ريترو(حفل أطفال)

التوقيت: 6 مساءً

القاعة: النهر

نبذة عن الفرقة:

فرقة رترو هي فرقة غنائية معاصرة، تقدم أغاني من التراث المصري بالإضافة إلى أغاني للشاعر أحمد حداد، وتقدم الفرقة خلال حفلها بشهر يونيو باقة من أجمل أغاني الأطفال منها «ذهب الليل» و «إبريق الشاي» و«ظاظا وجرجير» احتفالاً بمرور 5 سنوات على تأسيسها.

التاريخ: الخميس 9 يونيو – الجمعة 10 يونيو

اسم الحفل: the elite vol 7

التوقيت: 7:30 مساء

القاعة: النهر

نبذة عن الفرقة:

مجموعة من الشباب هدفهم إدخال السعادة على قلوب الجماهير، يتغلبون على مشكلاتهم بطريقة ساخرة، 7 أشخاص يرفعون شعار عودة فن الـ«ستاند أب كوميدي» للجمهور.

التاريخ: الخميس 9 يونيو

اسم الحفل: حفل النجمة سيمون

التوقيت: 8 مساءً

القاعة: الحكمة

نبذة عن الحفل:

تقدم النجمة سيمون حفلها القادم بشهر يونيو وهي المرة الأولى التي تقدم فيها حفلاً بالساقية، ويذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية بعنوان «الروح الفرفوشة» من كلمات الشاعر هشام قباري وألحان أحمد مصطفى.

التاريخ: الجمعة 10 يونيو

اسم الحفل: حفل إنشاد ديني

اسم الفرقة: وصلة سماع

التوقيت: 7 مساءً

القاعة: الحكمة