فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي بالقانون.. اعرف الشروط والضوابط

يستهدف قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليًا، إتاحة العديد من الامتيازات، وتحقيق طفرات فارقة لعدد من الشرائح المستحقة للحصول على المعاشات، في إطار مساعي الدولة؛ لتحسين أوضاع هذه الفئة، وبينهم من يستحقون الحصول على معاش إضافي من هيئة التأمين الاجتماعي، إذ يتيح لبعض الفئات، إمكانية تقاضي معاش إضافي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وفقًا لعدد من الشروط والضوابط المعلنة.

شروط الحصول على معاش إضافي

ووفقًا للقانون يحق للموظفين الحصول على «معاش إضافي»، إلى جانب الأساسي، حال زيادة أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طبقًا لقانون التأمينات الجديد، على أن يدفع اشتراكًا إضافيا للحصول على معاش آخر، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك المحدد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واشترط قانون التأمينات الذي عكفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على إعداده لتشريع واحد، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية 2019، إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بقانون التأمينات الجديد مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، إذ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع، فالمعاش الإضافي يستحق في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لقانون التأمينات الجديد.

كما اشترط القانون أن تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك، الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر المشترك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.

طريقة حساب المعاش الإضافي في القانون

ووفقا لما جاء بنص قانون التأمينات والمعاشات، يحسب المعاش الإضافي، بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، على أن يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش، كما أن تحديد دفعة الحياة يكون من خلال لجنة الخبراء، يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، عقب موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.

صرف المعاش الإضافي للمستحقين

كما أشار قانون التأمينات، إلى أنه في حالة استحقاق الدفعة الواحدة، يصرف الرصيد المتوافر من الحساب، أما في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأنصبتهم المحددة، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.