قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 للأسر الأولى بالرعاية والفرق بينهم

تبحث الكثير من الأسر ممن تقدموا للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة عن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أن مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، بينما وصل عدد مستفيدى كرامة مليون و457 ألفا و699 فردا.

الفرق بين معاش تكافل وكرامة 2022

وعن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، أكدت التضامن أن دعم تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة تمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا ودخلها قليل، ويشترط أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل، بينما دعم كرامة يستهدف الأفراد المُسنين الذين بلغت أعمارهم 65 سنة أو أكثر، كما يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

وأوضحت التضامن أن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

المستندات المطلوبة للتقديم لـ«تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن أن هناك العديد من الإجراءات للاشتراك في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة كالتالي:

- يتوجه المستفيد للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة وهي:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.