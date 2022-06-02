أحد أقارب سمير صبري لـ محمد عشوب: «لو ظهرله ابن تاني هنعمله تحليل DNA»

أبدى أيمن صبري، أحد أقارب الفنان سمير صبري، والذي يزعم بأنه أحد الورثة الشرعيين له، دهشته من تصريحات الماكيير الشهير محمد عشوب، بشأن زواجه من ممثلة مصرية، وأن للفنان الراحل ابنًا ومُسجل باسمه، بجانب ابنه الآخر من السيدة الأجنبية الذي يعيش بالخارج.

«هو عيب ابن الابن يظهر؟»

وقال أيمن صبري، لـ«الوطن»: «إذ صح كلام محمد عشوب، إذن أين الابن حتى الآن؟.. ولماذا لم يظهر في مراسم الدفن والعزاء؟.. هو عيب إنه يظهر؟»، مُشددًا على ضرورة وجود أدلة وبراهين، بحوزة الشخص الذي يتحدث عن وجود أبناء للفنان سمير صبري، ولا يُطلق تصريحات دون مستندات.

لا نُمانع من قصة وجود ابن لسمير صبري

وأضاف قريب سمير صبري، حول رواية محمد عشوب، قائلًا: «لا نُمانع من قصة وجود ابن لـ سمير صبري، وحال ظهوره سيُقدم ما يُثبت صحة روايته، ونحن سنُجري له تحليل DNA، للوقوف على حقيقة الأمر».

تفاصيل تصريحات محمد عشوب المثيرة للجدل؟

وكان الماكيير محمد عشوب، أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث زعم أن سمير صبري، له ابن من فنانة مصرية ومُسجل باسمه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لـ سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها ألا تعلن ذلك إلا بعد وفاته».