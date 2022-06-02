عاجل.. «التعليم» تكشف عن طرق حل البابل شيت في الثانوية العامة (فيديو)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية أداء اختبارات نهاية العام، والحل في «البابل شيت» لطلاب الثانوية العامة، في فيديو لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزير التعليم يتحدث عن كتيب المفاهيم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كتيب المفاهيم يشمل المفاهيم والمصطلحات في مختلف أجزاء المقرر الدراسي، ويساعد الطالب في فهم كيفية الإجابة عن الأسئلة.

أضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنه يمكن طباعة كتيب المفاهيم في الوقت الحالي، لكن غير مسموح للطالب طباعته ودخول اللجنة الامتحانية به، لأنه يتم تسليمه للطالب مباشرة من قبل المدرسة التي يؤدي فيها الامتحان.