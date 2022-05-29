عاجل.. «التعليم» تعلن طرق تظليل البابل شيت للثانوية العامة «فيديو»

طريقة الإجابة على ورقة البابل شيت باتت محيرة لأولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت وورقياً، لأن الإجابة وفق هذا النمط تعتمد على التظليل الصحيح والدقيق بجانب التركيز في اختيار الإجابة.

حدد الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الطرق المثلى للإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، موضحاً أنه أول سنة يتم استخدام البال شيت في الثانوية العامة الماضية والورقة تتضمن علامات الاختيار وهي «أ-ب-ج-د» يسجل فيها الطالب الإجابات الصحيحة.

تصحيح البوكليت يحتاج وقت ومجهود ويحدث بها أخطاء

وأضاف «رمضان» في حواره مع قناة «مدرستنا التعليمية» التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه في السنوات السابقة كانت الثانوية العامة بنظام البوكليت يجاوب فيه الطالب ويعلم على الإجابة الصحية فكانت علمية التصحيح تأخذ وقت ومجهود ويحدث بها أخطاء لذلك تم استبدال الإجابة في البوكليت بالإجابة في ورقة واحدة هي البابل شيت.

وعن طريقة الإجابة السليمة في البابل شيت، شدد الدكتور رمضان محمد، على ضرورة كتابة البيانات صحيحة كالاسم وأسم المادة ورقم الجلوس: «كنا بنشوف رقم الجلوس خطأ يكتبه الطالب بالعربي ويكتب رقم في النص إنجليزي وده بيعمل عبء كبير عشان نتحقق من أرقام الجلوس».

طرق تظليل الإجابة الصحيح

وأكد على أهمية كتابة رقم كود الامتحان المدون على ورقة الأسئلة بدقة وبخط واضح وهو يتكون من 6 أرقام ويختلف من طالب لآخر: «لو الطالب كتب كود غلط الورقة هتمشي في مسار آخر».

ونوه الدكتور رمضان محمد، بأن الورقة الامتحانية تسير في أربعة مسارات عند التصحيح وفقاً لكود الامتحان، لافتاً إلى أن طريقة التظليل السليمة تتمثل في التظليل على الدائرة الصحيحة بالقلم الجاف ويمكن تظليلها بالقلم الرصاص في البداية وحين التأكد منها تظليلها بالجاف، مشدداً على الطلاب بضرورة أخذ مسطرة وقلم رصاص في الامتحان.

وأوضح أنه في حالة تظليل دائرة بالجاف واكتشف الطالب أنها خطأ يمكن أن يضع عليها علامة «خطأ» ويظلل الدائرة الصحيحة، مؤكداً أنه إذا ترك الطالب دائرتين مظللتين لا تحسب له أي إجابة.