عاجل.. «التعليم» تكشف مفاجأة في أسئلة البابل شيت للثانوية العامة 2022

أكثر من 700 ألف طالب في الثانوية العامة لا يزالون حتى الآن غير متفهمين لكافة التفاصيل الخاصة بآلية عقد الامتحانات، خاصة بعد إقرار عقدها ورقياً بنظام البابل شيت لأول مرة ولا تشمل أي أسئلة مقالية والتي اعتاد الطلاب عليها في السنوات السابقة.

أجاب الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على كافة الأسئلة التي يطرحها أولياء الأمور بخصوص مبرر وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت وليس أسئلة مقالية، قائلاً: «الوزارة أحرص على الطلاب وتحقيق العدالة والموضوعية في التقييم عنصر مهم للغاية ومكتب التنسيق بيفرق بين طالب وآخر على نص درجة وعلى أساسه يتغير كليته».

الثانوية العامة كان بها نوع من الذاتية في التصحيح

وأضاف «رمضان» خلال حواره على قناة «مدرستنا» التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن الثانوية العامة في السنوات السابقة كان بها نوع من الذاتية في التصحيح: «بمعنى أصحح سؤال مقالي وأديله درجة لو نفس السؤال في ورقة مختلفة في يوم مختلف أديله درجة مختلفة فبالتالي التصحيح مختلف من مصحح لآخر وبيكون فيه طالبين كاتبين موضوع تعبير كل مصحح يدي درجة مختلفة لكل طالب رغم أنه نفس الموضوع والدرجة دي تغير مصير الطالب».

وأوضح الدكتور رمضان محمد، أن الوزارة فكرت في طريقة موضوعية في تصحيح إجابات الطلاب وأكثر الطرق موضوعية وتضمن حق الطالب هي الأسئلة الموضوعية، لافتاً إلى أن الأسئلة المقالية لها مميزات وعيوب وعيوبها هي الذاتية في التصحيح وعدم الموضوعية رغم أنها تقيس مهارات قدرة الطالب على ربط الأفكار والتحليل والاستدلال على الإجابات.

مبررات اختيار الأسئلة الموضوعية

وأكد رئيس المركز القومي للامتحانات، أن الاختبارات الموضوعية هي موضوعية في التصحيح: «حتى لو مش متخصص في المادة هعرف أصححها» وهي أهم ميزة فيها وتغطي المنهج كله في حين أن الأسئلة المقالية تغطي بعض أجزاء من المنهج لمراعاة الوقت والكتابة.

وأشار إلى أن الأسئلة المقالية تحتاج إلى وقت في الكتابة وتتأثر بخط الطالب وأسلوبه وبالتالي تتأثر درجاته، في حين أن الأسئلة الموضوعية لا يختلف عليها اثنين مهما يكن.

ولفت الدكتور رمضان محمد، أن أسئلة الاختيار من متعدد أي الموضوعية تصاغ بطريقة جيدة وتقيس كل المستويات، موضحاً أنها تنقسم إلى جزئين الأول هو جذع السؤال ولابد أن يكون بسيط وسيلم ويقيس ناتج تعلم معين والجزء الثاني هو بدائل الاختيار وهي أربعة أو أكثر أو أقل.

وأكد «رمضان» أنه لابد أن يكون هناك بديلا من الأربعة صحيحا تماماً والبدائل الأخرى قريبة من الصواب: «لو حطيت 3 إجابات غلط وواحدة صح الطالب هيستبعد الإجابات الخطأ ويختار الصح دون أي تفكير»، موضحاً أن الإجابات لابد أن تكون قريبة وتسمى علمياً مشتات: «محتاج أعرف الطالب هيعرف الإجابة ولا لأ عشان نعرف مين مركز وفاهم ومين حافظ».