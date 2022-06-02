يسرا تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: «قلبنا وقع من جمالك»

نشرت الفنانه يسرا عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير، تألقت فيها باللون الأسود.

الجمهور يتفاعل مع صور يسرا

وتفاعل الجمهور مع الصور، وأثنوا على إطلالة يسرا الشبابية، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: «ياخبر كده وقعتي قلبي من جمالك، ربنا يحميكي من كل العيون»، وعلق آخر قائلًا: «بجد ربنا يحفظك من العين»، وقال آخر: «عسل ربنا يحفظك من كل شر».

مسلسل أحلام سعيدة

وتألقت الفنانة يسرا في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة والذي جسدت خلاله شخصية «ديدي هانم» التي تعيش وحيدة، وتعاني من قلة النوم، وتتعرض لحادث سير تفقد فيه بصرها، ما يزيد حالتها سوءًا وعدم قدرتها على النوم، فتلجأ إلى مجموعة دعم لعلاج عدم القدرة على النوم، وتتعرف على «شيرين» التي تؤدي دورها الفنانة غادة عادل و«ليلى» التي تؤدي دورها مي كساب، ويصبحن أصدقاء مقربين، وتتخلل الأحداث عدد من المشاهد الكوميدية.

وشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، عدد من النجوم من بينهم؛ يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وحقق مسلسل أحلام سعيدة أعلى نسب مشاهدة في رمضان، ونال إشادات النقاد والجمهور.

مسلسل ليلي وروز

وتستعد الفنانة يسرا الفترة المقبلة لخوض عمل درامي جديد مع الفنانة نيللي كريم، أعلن عنه الفنان أحمد وفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة تجمعه بنيللي كريم والفنانة يسرا، وعلق عليها قائلًا: «ليلى وروز»، قريبًا، من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول.